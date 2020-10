15:13 Uhr

2000 Streik-Teilnehmer demonstrieren auf dem Ulmer Münsterplatz

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufgerufen. Auf dem Ulmer Münsterplatz fand eine Demo statt.

Mit einer dritten Warnstreikwelle antworteten die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf eine „Verweigerungshaltung der öffentlichen Arbeitgeber“ in der laufenden Tarifrunde. Die Gewerkschaft Verdi zählte am Donnerstag 2000 Streikteilnehmer auf dem Ulmer Münsterplatz.

Beschäftigte etwa aus Krankenhäusern, Kindertagesstätten und Verwaltungen – zeigten sich auf dem Ulmer Münsterplatz, um für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst zu streiken. Eine Forderung: Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent.

Doch nicht nur in Ulm wurde gestreikt. Im kommunalen Nahverkehr streikten Mitarbeiter in Konstanz und Esslingen. Dort fuhren von Beginn der Frühschicht an keine Busse, wie der Sprecher sagte. Auch Bodensee-Pendler mussten mehr Zeit einplanen: Der Fährbetrieb zwischen Meersburg und Konstanz sollte ganztägig stillstehen.

In Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe und Baden-Baden streikten zudem Beschäftigte in der Fahrkartenkontrolle, den Werkstätten, Kundenzentren sowie auch in Teilen der Verwaltung.

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro pro Monat für ein Jahr. Zudem sollen Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro im Monat steigen und die Arbeitszeiten in Ost und West angeglichen werden. Am 22. und 23. Oktober wollen beide Seiten darüber verhandeln. (az/dpa)

