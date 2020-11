vor 21 Min.

21-Jährige rettet ausgesetzte Hühner vor hungrigen Füchsen in Weißenhorn

Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Polizei: Zwischen Weißenhorn und Biberach wurden drei Hühner ausgesetzt. Doch nun haben die ein neues Zuhause.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag in den Abendstunden offensichtlich drei Hühner auf einer Wiese an der Staatsstraße zwischen Weißenhorn und Biberach ausgesetzt.

Als die Polizei davon erfuhr, war aber zum einen bereits das Tierheim geschlossen, zum anderen freuten sich angesichts der hereinbrechenden Dunkelheit mutmaßlich bereits die Füchse auf ein unverhofftes Abendessen.

Eine 21-Jährige, die die Polizei über den Sachverhalt informiert hatte, konnte jedoch eine 42-jährige Bekannte dazu motivieren, die Tiere bei sich aufzunehmen. Zusammen mit einer Beamtin der Polizeiinspektion Weißenhorn konnten die zutraulichen Hühner eingefangen und anschließend an ihren neuen Wohnsitz umgesiedelt werden. (az)

