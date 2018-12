21-Jähriger muss zurück ins Gefängnis

Plus Mit 15 erstach der junge Mann einen Jugendlichen, jetzt steht er erneut vor einem Gericht.

Mit 15 Jahren hat er einen 17-jährigen Jugendlichen getötet. Durch mehrere Messerstiche in Hals, Kopf und Oberkörper hatte er den 17-Jährigen so schwer verletzt, dass dieser verblutet ist. Das Landgericht Rottweil (Baden-Württemberg) verurteilte den Jugendlichen im Jahr 2013 zu sechs Jahren Haft wegen Totschlags. Der junge Mann saß einen Teil seiner Haftstrafe ab und konnte das Gefängnis auf Bewährung verlassen – doch seine Zeit in Freiheit sollte nicht lange andauern.

Denn mit gerade einmal 21 Jahren stand er nun erneut vor Gericht. Das Amtsgericht in Neu-Ulm hatte ihn im September wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Einheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Die Höhe ergibt sich durch die Einbeziehung des vorherigen Urteils, was im Jugendstrafrecht möglich ist. Der junge Mann hat Berufung eingelegt, deswegen kam der Fall vor die Jugendkammer des Landgerichts in Memmingen.

Aus Eifersucht schlägt er seine Freundin

Kurze Zeit nachdem der 21-Jährige auf freiem Fuß war, hat er nach Überzeugung des Amtsgerichts aus Eifersucht seine Freundin und eine andere Frau in einer Disco in Ulm geschlagen. Nach den Aussagen mehrerer Zeugen hat er seiner Freundin, nachdem diese sich mit einem anderen Mann unterhalten hatte, erst mit der flachen Hand und dann heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einer anderen Frau, die eingreifen wollte, hat der 21-Jährige gegen Rücken und Kiefer getreten, sodass sie sich Prellungen zuzog. Sie zeigte den 21-Jährigen an. Die Freundin des Mannes muss sich dagegen wegen Falschaussage im Zeugenstand verantworten, sie wollte ihn offenbar schützen.

Durch die Berufung wollte Rechtsanwalt Uwe Böhm für den 21-Jährigen eine geringere Strafe erreichen. Dies sorgte bei Staatsanwalt Thorsten Thamm für Verwunderung: Das Oberlandesgericht habe sein Okay gegeben, die Zeugen seien neutral. „Was soll da anderes rauskommen?“ Und: „Der Angeklagte wird aus einer recht langen Jugendstrafe entlassen und hat dann nichts Besseres zu tun, als ein paar Monate später wieder jemanden zu schlagen?“ Möglicherweise falle die Strafe auch höher aus, da auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt habe. Der Staatsanwalt sagte in Richtung des Angeklagten: „Denken Sie lieber noch mal darüber nach, die Berufung zurückzuziehen.“ Böhm war der Ansicht, der 21-Jährige gehe gerade durch den Aufenthalt im Gefängnis, wo er seine Jugend verbracht habe, „nicht als fertiger Mensch auf die Straße“.

Der 21-Jährige muss "psychische Probleme an der Wurzel packen"

Vorsitzende Richterin Sabine Schuhmeier war der Meinung, dass in der Haftanstalt in Baden-Württemberg offenbar nicht das Problem des Angeklagten behandelt worden sei: dass er mit Wut und Aggression auf Kränkungen reagiert. „Sie sind 21 und sitzen zum zweiten Mal vor einem Strafgericht in Fünfer-Besetzung, das ist Wahnsinn.“ Dies wolle man in Zukunft vermeiden. „Sie müssen Ihre psychischen Probleme an der Wurzel packen.“ Es gehe vor der Jugendkammer um Erziehung und Hilfe für das weitere Leben. Die bayerischen Jugendstrafanstalten haben ein breites Angebot an psychologischer Unterstützung und Anti-Aggressions-Trainings, so Schuhmeier. „Damit Sie auch eine Perspektive haben.“

Am Ende zogen der junge Mann und seine beiden Rechtsanwälte sowie die Staatsanwaltschaft die Berufung zurück. Damit bleibt das Urteil des Amtsgerichts Neu-Ulm bestehen. Der 21-Jährige muss ins Gefängnis, er sitzt bereits seit August in Untersuchungshaft.