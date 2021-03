vor 17 Min.

22-Jähriger bei Diebstahl erwischt: Rangelei mit Sicherheitspersonal

In einem Drogeriemarkt in Neu-Ulm will ein 22-Jähriger Parfüm stehlen. Doch er wird aufgehalten. Später kommt es vor seiner Unterkunft zu einer Rangelei.

Ein 22-Jähriger ist am Montagabend bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße ertappt worden. Später kam es am Eingang zu seiner Unterkunft zu einer Rangelei mit dem dortigen Sicherheitspersonal.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann zuerst dabei beobachtet, wie er in dem Drogeriemarkt zwei Parfümflaschen im Wert von 140 Euro in seine mitgeführte Tasche schob und im Anschluss Richtung Ausgang ging. Noch bevor er das Geschäft verlassen konnte, wurde er von Mitarbeitern des Geschäftes angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

Ladendiebstahl in Neu-Ulm: Mann hatte gar kein Geld dabei

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige kein Geld mit sich führte und somit das Parfüm hätte auch nicht bezahlen können.

Wenige Stunden später kam es dann zu einem weiteren Vorfall mit dem 22-jährigen Bewohner einer Asylbewerberunterkunft "Im Starkfeld". Beim Einlass in das Gebäude unterschritt er den Mindestabstand zu den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, obwohl er mehrmals von ihnen aufgefordert wurde, diesen einzuhalten.

Als er wiederum in provozierender Weise auf eine Sicherheitskraft zuging, versuchte der 37-jährige Sicherheitsmann den 22-Jährigen mit ausgestreckten Armen auf Distanz zu halten. Der 22-Jährige versuchte daraufhin den Sicherheitsmann mit seinen Fäusten zu schlagen, verfehlte ihn jedoch.

Sicherheitspersonal bringt 22-Jährigen zu Boden

Beim anschließenden Gerangel konnte der 22-Jährige zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung mit den Sicherheitsleuten verletzte sich der 22-Jährige leicht am Knie. Bei der Rangelei wurde die Jacke einer Sicherheitskraft zerrissen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 22-Jährigen wegen versuchten Ladendiebstahls und versuchter Körperverletzung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen