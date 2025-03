137 statt 80 km/h: Polizei geht gegen Raser an B28-Überfahrt auf A7 vor

Die Polizei hat am Mittwochabend, zwischen 18 bis 22.30 Uhr, an der Überleitung der B28 auf die A7 in Fahrtrichtung Füssen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. An der Stelle gilt ein Tempolimit von 80 km/h. In den viereinhalb Stunden Messzeit haben nach Polizeiangaben insgesamt etwas mehr als 3000 Fahrzeuge die Messstelle an der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen passiert. Über 220 Fahrzeugführer seien am Autobahndreieck Hittistetten gemessen worden, weil sie die Geschwindigkeitsbegrenzung zum Teil massiv überschritten haben. 15 Fahrer müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen, heißt es. Der Schnellste von ihnen fuhr mit 137 km/h, also 57 km/h, zu schnell. Hier wird laut Polizei mindestens ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich und ein einmonatiges Fahrverbot als Ahndung folgen. (AZ)

