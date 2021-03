14:55 Uhr

23-Jähriger bedroht Mann von Sicherheitsdienst mit Messer

Wegen einer Ruhestörung spricht der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen 23-Jährigen in der Asylbewerberunterkunft in Senden an. Dieser holt dann ein Messer.

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter ist in Senden mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Asylbewerberunterkunft in der Römerstraße zunächst zu einer Ruhestörung.

23-Jähriger holt ein Messer aus seinem Zimmer

Nachdem einer der Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes den 23-Jährigen auf die Ruhestörung ansprach, ging dieser in sein Zimmer und holte ein Brotzeitmesser. Danach kam der 23-Jährige mit dem Messer in der Hand aus seinem Zimmer, ging auf den Sicherheitsdienstmitarbeiter zu und blieb bis auf einen halben Meter in drohender Haltung mit dem Messer vor ihm stehen.

Kurz danach nahmen die alarmierten Polizeistreifen den 23-Jährigen fest, er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen den 23-jährigen wird ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (AZ)

