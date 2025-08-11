Mann stiehlt Kleidung, Schuhe und Parfüm in Ulmer Geschäften

In mehreren Geschäften in Ulm hat ein 23-Jähriger am Samstag Waren gestohlen. Gegen 17.50 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den 23-Jährigen in einem Geschäft, in dem er Kleidung entwendete. Laut Polizei ging der Tatverdächtige danach noch in zwei weitere Geschäfte, wo er Schuhe und Parfüm stahl.

In einem Geschäft in Ulm hatte der Tatverdächtige bereits ein Sicherungsetikett entfernt

Im dritten Laden nahmen ihn Polizisten dann vorläufig fest. Dort hatte er das Sicherungsetikett an einem Parfüm bereits entfernt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. (AZ)