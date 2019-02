13:34 Uhr

24-Jähriger bedroht zwei Männer in Asylunterkunft mit dem Tod

Mehrere Männer haben sich in Senden in einer Asylunterkunft gestritten.

Ein 24-jähriger Senegalese hat in Senden zwei Männer aus Afghanistan geschlagen und ihnen gedroht, sie umzubringen. Nun ermittelt die Polizei.

Körperverletzung und Bedrohung: Dies ist das traurige Fazit eines Streits zwischen mehreren Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in der Römerstraße in Senden. Wie die Polizei mitteilt, passierte dieser am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Der 24-Jährige schlägt den beiden Männern ins Gesicht

Ein 24-jähriger Senegalese geriet mit zwei Afghanen (23 und 22 Jahre) in Streit, in dessen Verlauf der Senegalese beiden Geschädigten mit der Hand ins Gesicht und auf den Rücken schlug. Außerdem äußerte er laut Polizei mehrfach gegenüber den beiden Geschädigten, dass er diese umbringen werde.

Weil der 24-Jährige sich aggressiv zeigte, nahm die Polizei den Mann mit. Gegen den Senegalesen wird wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (az)

Themen Folgen