25.000 Tonnen pro Saison: Was tut sich gerade bei Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm?

Etwa 25000 Tonnen Herzen, Sterne, Brezeln und andere Lebkuchen werden jährlich in der Lebkuchenfabrik Weiss in Neu-Ulm hergestellt.

Plus 25.000 Tonnen Gebäck werden bei Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm hergestellt. Schon im Sommer riecht es herrlich in der ganzen Stadt. Doch was ist aktuell geboten?

Von Stefan Kümmritz

Auch wenn das Traditionsunternehmen Lebkuchen Weiss aus Neu-Ulm, das seit 1925 existiert, 1994 seine Selbstständigkeit aufgab und seitdem der Firma Lambertz aus Aachen untersteht, ist es bei ihm in den letzten Monaten eines Jahres immer höchst betriebsam. Schon im Spätsommer kann man beim Marktführer der Advents- und Weihnachtsgebäcke selbst weiter vom Unternehmen entfernt bei entsprechendem Wind den herrlichen Duft nach Lebkuchen wahrnehmen, wenn dort in Massen produziert wird.

Bis Nikolaus sind bei Lebkuchen Weiss in Neu-Ulm alle Produkte fertig gebacken, verziert und verpackt

Doch der rege Betrieb endet schon Anfang Dezember. Bis Nikolaus ist das Letzte fertig gebacken, verziert und verkaufsgerecht verpackt, wie der Leiter der Abteilung Public Relation- und Eventmanagement bei Lambertz, Christian Schlosser, mitteilt. Ein Großteil schon früher, denn heutzutage beginnt der Verkauf in den Läden in der Regel bereits Anfang September. Die Produktionsstätte ist seit dem 6. Dezember geschlossen, die Mitarbeiter sind im Urlaub. Das Einzige, was danach noch geöffnet hatte, war der Werksverkauf in der Junkerstraße – der hat von 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen.

„Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Schlosser. Noch ist die Jahresabrechnung nicht ganz fertig, aber der Aachener hofft, dass der Vorjahresumsatz wieder erreicht wird. Wobei die Firma Weiss nicht nur klassische runde Lebkuchen herstellt, sondern auch anderes weihnachtliches Gebäck wie zum Beispiel gefüllte Herzen oder Pfefferkuchen-Baumanhänger. Und dies in allen möglichen Verpackungen von Pappschachteln über Dosen bis hin zu Blecheisenbahnen. Und die Regale im Werksverkauf sind noch sehr gut gefüllt, bleiben es auch, denn angeboten wird die Ware auch in den kommenden Monaten.

Was bei Lebkuchen Weiss nach den Feiertagen gemacht wird

Wenn die Lebkuchen-Produktion erst einmal eingestellt ist, herrscht bei Weiss aber keine Ruhe, wie Schlosser berichtet: „Nach Abschluss der Weihnachtsproduktion zum Nikolaustag ist erst einmal Urlaubszeit. Zeitgleich werden aber auch umfassende Reinigungsarbeiten geleistet, zum Beispiel werden die Mehlsilos, Klimaanlagen und deren Luftkanäle gereinigt. In den ersten Monaten des neuen Jahres werden zudem Revisionsarbeiten durchgeführt sowie eventuell neue Maschinen installiert und Linienversuche mit neuen Produkten gemacht.“ In anderen Werken der Unternehmungsgruppe würden nach Sommers Angaben noch andere süße Sachen angefertigt, auch eine Menge Bio-Produkte. Bei Weiss sei dies nicht möglich: „Die spezielle Ausrichtung der Maschinen für die Lebkuchen-Herstellung erlaubt es in Neu-Ulm nicht, auch andere Produkte herzustellen.“

25.000 Tonnen Herzen, Sterne und andere Lebkuchen werden in Neu-Ulm hergestellt

Detailliert gibt Christian Schlosser Auskunft über Art und Menge der in Neu-Ulm produzierten Weihnachtsbäckerei: „Im Werk Neu-Ulm werden Herzen, Sterne, Brezeln, gefüllte Lebkuchen-Herzen sowie Pfeffernüsse und andere glasierte Lebkuchen hergestellt, insgesamt etwa 25.000 Tonnen.“ Mit Lebkuchen beliefert würden alle bekannten Lebensmittel-Ketten und Discounter. „Die Verkaufszahlen sind bereits im September sehr gut“, weiß Schlosser, „nachdem der Verbraucher an die neun Monate auf diese Backwaren verzichten musste und finden im Dezember noch mal einen Höhepunkt.“

Der Werksverkauf in Schwaighofen ist bis 3. Januar geschlossen. Bald beginnen die Vorbereitungen auf die neue Saison. Bild: Stefan Kümmritz

Unter anderem wegen der Saisonarbeit schwankt die Zahl der bei Weiss Beschäftigten nach Angaben von Christian Schlosser, im Schnitt fänden in dem Betrieb aber 400 Menschen Arbeit. Und die sorgen dafür, dass (spätestens) zu Weihnachten die köstlichen, glasierten, schokolierten oder naturbelassenen Lebkuchen, gefüllt oder pur zum Nachmittagskaffee, je nach Belieben auch abends zu einem schönen Glas Wein auf den Tischen der Leckermäuler liegen und auf ihren genüsslichen Verzehr warten.

