14.12.2018

25 Jahre Punk-Rock

Sick of Society feiern mit Gästen ihr Bandjubiläum im Ulmer Beteigeuze

Sie sind die wohl dienstälteste Punk-Rock-Band der Region: Seit 25 Jahren – ohne Unterbrechung – gibt es die Formation Sick of Society. Seitdem hat sie mehr als 300 Konzerte in sieben Ländern gespielt. Am heutigen Freitag, 14. Dezember, feiert die Gruppe, die auch Hardcore und Heavy Metal nicht abgeneigt ist, im Beteigeuze ihren Geburtstag – und präsentiert dort auch ihr aktuelles Album „Perlen vor die Säue“, das laut Bandinfo ein erhobener Zeigefinger sein soll gegen alle, die sich der Anarchie entgegenstellen.

Die vier Mitglieder von Sick of Society kommen aus Ulm, Neu-Ulm und Augsburg. Zum „Geburtstagspogo“ haben sich die Jubilare Verstärkung eingeladen: Mit auf der Bühne stehen die Bands Rising Resistance (Rosenheim), Stofzuiger (Hof) und Selbstbedienung (Aarau, Schweiz).

Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse im Beteigeuze, Pfaffenäcker 1. (az)

