25-Jährige wird beim Ladendiebstahl in Neu-Ulm erwischt – Polizei ermittelt

Neu-Ulm

25-Jährige will Smartphone und Kopfhörer stehlen und wird erwischt

In einem Elektromarkt in Neu-Ulm wird eine mutmaßliche Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Eine Angestellte erkennt sie, weil die Frau bereits Hausverbot hat.
    •
    •
    •
    Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls in Neu-Ulm.
    Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls in Neu-Ulm. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Eine 25-Jährige ist am frühen Montagnachmittag von einer Angestellten eines Elektromarktes in der Neu-Ulmer Innenstadt wiedererkannt worden, da gegen sie bereits ein Hausverbot wegen Ladendiebstahls bestand. Als die Angestellte die Frau ansprach, nahm diese laut Polizei ein Smartphone aus einer Verpackung und ergriff die Flucht. Die Mitarbeiterin holte sie jedoch ein und hielt sie fest.

    Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs

    Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Ladendiebin wurde ein Kopfhörer gefunden, den sie ebenfalls gestohlen hatte. Der Gesamtwert der Gegenstände wurde auf 85 Euro beziffert. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (AZ)

