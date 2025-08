Der Adler in Holzheim feiert Jubiläum mit viel Musik

In diesen Tagen herrscht im traditionsreichen Gasthaus Adler in Holzheim ordentlich Trubel: Die Stuben sind voll und dauernd klingelt das Telefon. Entweder die Anrufer wollen einen Tisch reservieren oder sie bestellen Karten für das kommende Wochenende. Denn Wirtin Tanja Schmid ist vor 25 Jahren als Gastronomin flügge geworden, und das wird mit vier Musikabenden zünftig gefeiert.

Früher lebten im Adler-Keller Krokodile

Vor einem Vierteljahrhundert hatte die gelernte Hotelfachfrau und Restaurantmeisterin die Chance, das alte Gasthaus zu übernehmen, das zuletzt mal von einem Griechen und mal von einem Italiener geführt worden war. Doch vor den beiden hatte es ein Gastronom gepachtet, der eine ausgesprochene Liebe zu Tieren hegte und in dem Gebäude eine Art Privatzoo einrichtete. Mit Vögeln im Keller und Bassins für lebende Krokodile. Die musste Tanja Schmid erst mal herausreißen, weil das ihre beiden Vorgänger nicht getan hatten. Nach fünf Jahren stieg ihr Lebensgefährte Peter Pfistermeister mit ein. Beide eint die Liebe zur südtiroler Küche. Und so trägt der Adler mittlerweile den Untertitel „Südtiroler Speckstube“.

Der Adler in Holzheim ist schon 400 Jahre alt

Rund vierhundert Jahre hat das Gebäude, ein ehemaliges österreichisches Hochzollamt, auf dem Buckel. Tanja Schmid und Peter Pfistermeister richteten das Innere ebenso liebevoll wie urig her. Und im Freien hinterließen sie dauerhafte Spuren: Die Bäume im Biergarten hat Tanja Schmid selbst gepflanzt. Und sie bereicherte den Landkreis um eine ausgesprochen beliebte Wohltätigkeitsaktion, den Butterbrezellauf zum Jahreswechsel. Seit 20 Jahren freuen sich winterharte Läuferinnen und Läufer auf das Ereignis. Der Erlös kommt verschiedenen Wohltätigkeitsaktionen zugute, etwa der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Redaktion.

Eigentlich wollte das Gastwirtspaar schon vor fünf Jahren das Zwanzigjährige feiern, mit einer gehörigen Prise Rockmusik. Doch dann kam Corona. Diesmal war es nach den Worten der Wirtin der Bassist der Band Rock Unlimited, Lothar Walter, der sie daran erinnerte, das Jubiläum zünftig zu zelebrieren, denn er war eigentlich schon für 2020 gebucht. Und so bietet der Adler ein breit gefächertes Freiluftprogramm im Hof. Am Mittwoch, 6. August, geht es los mit dem Auftritt der allseits beliebten Seniorenkapelle Alte Hasen (18 Uhr). Am Freitag, 8. August, spielen Rock Unlimited ihren hochprofessionell dargebotenen Classic Rock (Einlass ab 17 Uhr). Tags darauf, am Samstag, gastieren die Schlagerschlampen, die klassischen Schlager in kernigen Hardrock-Arrangements servieren. Wirt Peter Pfistermeister hatte sie vergangenes Jahr während der Musiknacht in Illertissen gesehen – und war völlig begeistert (Einlass 17 Uhr). Zum Schluss am Sonntag gibt's ab 17 Uhr Blasmusik aus dem Ort mit GmBH&Co.KG. Die Karten werden direkt im Adler verkauft.

Zum Adler-Jubiläum spielen auch Rock Unlimited auf. Foto: Roland Furthmair