vor 43 Min.

26-Jähriger läuft nackt die Autobahn entlang

Polizei stoppt Mann bei Elchingen

Vollkommen nackt ist ein 26-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr auf dem Seitenstreifen der A8 entlang gelaufen. Auf Höhe der Ausfahrt Oberelchingen stoppte ihn die Polizei.

Als die Beamten den Mann befragten, berichtete er, dass er seinen Van mit norwegischer Zulassung auf dem Parkplatz etwa einen Kilometer davor abgestellt hatte und anschließend in Richtung München losgelaufen war. Kurz darauf entledigte sich der Mann all seiner Kleidungsstücke. Diese lagen entlang der Autobahn verstreut. Warum sich der Mann ausgezogen hatte, konnten die Beamten nicht in Erfahrung bringen. Drogen waren jedenfalls nicht im Spiel.

Als sie die Personalien des Mannes überprüften, stellten die Polizisten fest, dass der 26-Jährige, der die australische und irische Staatsbürgerschaft besitzt, zur Festnahme ausgeschrieben war. Den Vollzug des Haftbefehls konnte der Reisende durch Zahlung eines höheren, dreistelligen Geldbetrages abwenden. Kurz darauf fuhr der 26-Jährige mit unbekanntem Ziel weiter – bekleidet. (az)

