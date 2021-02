vor 32 Min.

28-Jährige schlägt in Neu-Ulm Polizistin und beschädigt Gefängniszellen

In Neu-Ulm verhält sich eine 28-Jährige gegenüber der Polizei äußerst aggressiv.

Die Polizei wird zu einem Streit in Neu-Ulm gerufen. Eine 28-Jährige ist aggressiv - und verletzt eine Polizistin. Auch in der Zelle kommt sie nicht zur Ruhe.

Nach einem Streit am frühen Sonntagmorgen in Neu-Ulm hat eine 28-Jährige eine Polizistin geschlagen. Nach Angaben der Polizei beschädigte sie auch zwei Gefängniszellen.

Demnach wurden Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm gegen 5.50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Frauen in einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg gerufen. Dabei kam es laut Polizei auch zu einer Körperverletzung. Die 28-Jährige war mit einer 30-Jährigen in Streit geraten und hatte sie unter anderem an den Haaren gezogen.

Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, soll sich die 28-Jährige extrem aggressiv und unkooperativ verhalten haben. Sie ließ sich laut Polizei nicht beruhigen.

Neu-Ulm: Polizei nimmt 28-Jährige in Sicherheitsgewahrsam

Da nach Auffassung der Polizei aufgrund ihres Verhaltens mit weiteren Straftaten zu rechnen war, nahmen die Beamten die Frau in Sicherheitsgewahrsam und brachten sie zur Dienststelle.

Nachdem eine Richterin den Sicherheitsgewahrsam bestätigt hatte, wurde die betrunkene Dame in eine Zelle gebracht. Auf dem Weg in den Haftraum schlug die 28-Jährige dann aber einer 23-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht und verletzte sie leicht an der rechten Wange. Zudem beschädigte sie zwei Gefängniszellen.

Die 28-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen eine Polizeibeamtin und Sachbeschädigung verantworten. (az)

Lesen Sie dazu auch: