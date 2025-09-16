29-Jähriger tritt Reisenden am Ulmer Hauptbahnhof gegen den Kopf

Streit führt zu Gewalt: Am Hauptbahnhof Ulm trat ein 29-Jähriger einem Reisenden am Freitagabend gegen den Kopf. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 21.20 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Ulm zunächst zu einem Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem 47-jährigen Geschädigten.

Soldat hilft in Ulm

Hierbei soll der 47-Jährige nach Polizeiangaben den Tatverdächtigen offenbar gefilmt haben. Im weiteren Verlauf stürzte der Geschädigte mutmaßlich ohne fremde Einwirkung und blieb kurzzeitig auf dem Boden liegen. In dieser Situation soll der Tatverdächtige dem Mann mutmaßlich mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf und den Oberkörper getreten haben. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Soldat der Bundeswehr leistete dem Geschädigten, welcher offenbar das Bewusstsein verlor, Erste Hilfe.

Der 29-Jährige wurde durch eintreffende Beamte der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)