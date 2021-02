vor 33 Min.

30-Jähriger steigt an A8 auf Parkplatz aus und verschwindet

Die Polizei sucht einen 30-jährigen Mann, der im Streit ein Auto verlassen hat und dann Richtung Thalfingen verschwunden ist.

Die Polizei sucht nach einem 30-Jährigen, der auf einem Parkplatz an der A8 aus dem Auto gestiegen und seitdem verschwunden ist. Wie die Autobahnpolizei Günzburg mitteilt, fuhr der 30-Jährige am Samstagnachmittag zusammen mit seiner Mutter und Schwester die A8 in Richtung München entlang.

Auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Oberelchingen kam es hierbei zu einem Streit, in dessen Verlauf der 30-Jährige wutentbrannt den Parkplatz in Richtung Thalfingen verließ. Da eine Gefährdung seinerseits aufgrund einer psychischen Erkrankung laut Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten jedoch trotz Beteiligung eines Polizeihubschraubers und mehrerer Streifen bisher nicht zum Erfolg: Der 30-Jährige ist verschwunden.

Der 30-Jährige ist zu Fuß unterwegs und etwa 1,70 Meter groß

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der Vermisste war bekleidet mit dunklen Hosen, einem grünen Hemd und einer dunklen, dünnen Jacke mit lilafarbenem Schriftzug. Er ist 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, hat braune Haare mit Geheimratsecken und einen Fünf-Tage-Bart. Auffällig ist laut Polizei, dass er öfters mit sich selber spricht. Er ist zu Fuß unterwegs und trägt vermutlich eine Trinkflasche mit sich.

Hinweise nimmt neben der Autobahnpolizei Günzburg unter 08221/919311 jede Polizeidienststelle entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen