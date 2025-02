Als Kässbohrer zu Evo-Bus wurde: Der unvergessene Kampf um Tausende Arbeitsplätze

An diesem Wahlsonntag vor exakt 30 Jahren ist die Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH durch eine Fusion mit Mercedes-Benz in der Evo-Bus GmbH aufgegangen. Vorausgegangen waren ein Verhandlungskrimi, die große Sorge um den Verlust von 3200 Arbeitsplätzen und Proteste, die Gewerkschaften, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Politik zusammenbrachten. Die Akteure von damals erinnern sich an den Kampf um Omnibusbauer Kässbohrer.

