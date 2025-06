30 Stunden Programm zu 30 Jahre Radio free FM

Radio free FM, der freie Sender aus Ulm feiert vom 27. bis 28. Juni sein 30-Jähriges in einem 30-stündigen Live-Programm. Und das bei freiem Eintritt.

Los geht es mir einer Podiumsdiskussion im Einsteinhaus am Freitag, 27. Juni, 18 Uhr. „Wenn Desinformation Gesellschaft spaltet“ ist das Thema. In Kooperation mit der Ulmer Volkshochschule will free FM einen Blick auf die Herausforderungen der Zeit werfen, die nicht nur das Community Radio betreffen. Auf dem Podium: Thomas Laschyk, dem Gründer des Faktenchecker Blogs „Volksverpetzer“, Marten Risius, Wirtschaftsinformatiker und Professor für Digital Society und Online Engagement der Hochschule Neu-Ulm sowie Daniela Beck von der vom Bund geförderten Fachstelle für Extremismusdistanzierung.

Tagebuch aus dem Ukraine-Krieg in Text und Ton

Ab 20 Uhr gestalten die free FM Redaktionen „Freunde reden Tacheles“ und „Schlecktronik“ eine Live-Text-Ton-Collage auf der Grundlage von Andrej Kurkows „Tagebuch einer Invasion“. Das Tagebuch des ukrainischen Autors enthält Texte, die zwei Monate vor Beginn des Krieges entstanden sind, gefolgt von Aufzeichnungen und Essays aus der Kriegszeit. Das persönliche Erleben von Krieg und Schreiben über den Krieg verbindet Kurkow mit historischer Kontextualisierung und Aufklärung über die Ukraine, die von westeuropäischen Staaten in seinen Augen lange Zeit zu wenig wahrgenommen und verstanden wurde.

Es folgt die Jubiläumsparty im Eden von 22 Uhr bis in die Morgenstunden. Diefree FM Musikredaktionen Bleepgeeks, Step up und Maschine Null legen auf.

Partynacht im Eden, Frühschoppen im Liederkranz

Weiter geht es mit dem familienfreundlichen Frühschoppen beim Liederkranz, am Samstag, 28. Juni, ab 10 Uhr. Die Jazzin Redaktion hat DJ-Sets und ein Livekonzert vorbereitet. Das huberhessetrio ist eine Jazz-Combo der Sängerin Villy Huber (Gesang) ihrem Lebensgefährten Klaus Huber (Klavier) und Georg Hesse (Gitarre). Das Trio spielt Evergreens und Raritäten aus Soul, Latin, Pop, Blues und Jazz. Für Kinder gibt es Unterhaltung, Spiel und Spaß. Um 13 Uhr startet die Livesendung im Liederkranz. Die Kinderreporter von Radio Mikrowelle, die Jugendredaktion Young, Wild & Free und die Klima- und Umweltredaktion Talks for Future gehen auf Sendung. Freuen kann sich das Publikum auch auf eine Radio-Quizshow zum Miträtseln und auf ein Musikduell der Redaktionen Platte Macchiato und Variante Unbekannte und der ehemaligen Turn it Up Redaktion. (kam)