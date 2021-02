14:33 Uhr

300-Kilo-Platte fällt Arbeiter in Senden auf die Hand

Ein Arbeiter hat sich in Senden schwer an der Hand verletzt.

Ein Mann verletzt sich bei einem Arbeitsunfall in Senden schwer an der Hand. Die Platte fällt auf seinen Finger und amputiert ein Stück davon.



Bei einem Betriebsunfall in Senden hat ein Arbeiter sich schwer am Finger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am frühen Dienstagmorgen. Ein Arbeiter ließ in einem großen Betrieb in Senden gegen Ende seiner Nachtschicht selbst mit einem kleinen Kran eine rund 300 Kilogramm schwere Kunststoffplatte auf seine Werkbank herunter.

Dabei lag aber sein rechter Zeigefinger noch auf der Werkbank. Der Finger geriet nach Angaben der Polizei unter das schwere Werkstück. Dabei wurde die Fingerkuppe teilweise amputiert. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. (AZ)

