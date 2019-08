09:05 Uhr

31-Jährige vermisst - Suche ergebnislos abgebrochen

Weil ihr Handy ins Wasser fiel, sprang eine 31-Jährige in Neu-Ulm in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Donau. Seitdem wird die Frau vermisst.

Nächtliche Suchaktion in Neu-Ulm: Einer 31-jährigen Frau war laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Handy in die Donau gefallen. Im Bereich der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm sei die Frau daher gegen kurz nach Mitternacht in den Fluss gestiegen und habe versucht, nach dem verlorenen Gerät zu tauchen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Zeugen noch beobachten, wie die Frau um die Pfeiler der Brücke schwamm. Kurz danach war sie jedoch nicht mehr zu sehen.

Neu-Ulm: Von der 31-jährigen Frau fehlt jede Spur

Rettungskräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und THW starteten daraufhin die Suche nach der Frau. Sie suchten mit Booten, Sonargeräten und einem Rettungshubschrauber nach der 31-Jährigen, auch Taucher waren im Einsatz. Nach mehreren Stunden wurde die Suche jedoch erfolglos abgebrochen. Am Samstagvormittag war die Frau noch immer verschwunden. Einem Hinweis aus der Bevölkerung, wonach sie sich selbst aus dem Wasser gerettet haben könnte, gehe die Polizei derzeit nach, sagte ein Sprecher am Samstag.

Die Rettungskräfte setzten am Samstag bei Tageslicht ihre Suche nach der verschwundenen 31-Jährigen fort. Auf Bitten der Polizei sammelten sich ehrenamtliche Einsatzkräfte von Wasserwacht, DLRG und THW wieder an der Eisenbahnbrücke zwischen Neu-Ulm und Ulm, um nochmals die Donau genauso gründlich wie in der Nacht abzusuchen.

Taucher suchen in Neu-Ulm nach verschwundener 31-Jähriger

Bei Tageslicht konnten zudem ein halbes Dutzend Boote auf der Donau eingesetzt werden. Auch Taucher suchten tiefe Stellen in der Donau ab. Dort, wo die Donau Stehhöhe hat, bildeten Strömungsretter der DLRG Suchketten, um jeden Meter Donaugrund mit den Füßen abzutasten. In der Flussmitte kamen Boote mit moderner Sonartechnik zum Einsatz. Die Sonden des Sonargerätes senden Schallimpulse aus, die vom Untergrund und Gegenständen im Wasser unterschiedlich reflektiert werden und so können zum Beispiel Baumstämme oder auch Menschen im Wasser erkannt werden.

11 Bilder Rettungskräfte suchen in der Donau nach vermisster 31-Jähriger Bild: Thomas Heckmann

Gleichzeitig versucht die Polizei, Freunde der jungen Frau zu erreichen, um sie möglicherweise dort zu finden. Die Suche in der Donau wurde dann nach mehreren Stunden kurz vor 16 Uhr ergebnislos abgebrochen. Die Suchmaßnahmen an Land durch die Polizei gehen weiter.

Es sei ist weiter unklar, ob die Frau ertrunken ist oder sich selbst an Land retten konnte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. (AZ/Thomas Heckmann)