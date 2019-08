vor 27 Min.

31-Jährige vermisst - sie wollte ihr Handy aus der Donau retten

Weil ihr Handy ins Wasser fiel, sprang eine 31-Jährige in Neu-Ulm in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Donau. Seitdem wird die Frau vermisst.

Nächtliche Suchaktion in Neu-Ulm: Einer 31-jährigen Frau war laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Handy in die Donau gefallen. Im Bereich der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm sei die Frau daher gegen kurz nach Mitternacht in den Fluss gestiegen und habe versucht, nach dem verlorenen Gerät zu tauchen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Zeugen noch beobachten, wie die Frau um die Pfeiler der Brücke schwamm. Kurz danach war sie jedoch nicht mehr zu sehen.

Neu-Ulm: Von der 31-jährigen Frau fehlt jede Spur

Rettungskräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und THW starteten daraufhin die Suche nach der Frau. Sie suchten mit Booten, Sonargeräten und einem Rettungshubschrauber nach der 31-Jährigen, auch Taucher waren im Einsatz. Nach mehreren Stunden wurde die Suche jedoch erfolglos abgebrochen.

Laut Polizei fehlt von der Frau bislang jede Spur. Es sei nicht klar, ob sie im Bereich der Brücke untergegangen ist oder sich an Land retten konnte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. (AZ)