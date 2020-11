vor 37 Min.

33-jähriger Autofahrer prallt bei Burlafingen gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in der Nähe von Burlafingen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete ihn aus dem Auto.

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Neu-Ulm ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe des Neu-Ulmer Stadtteils Burlafingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 5 Uhr aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Er war auf der Maybachstraße in Richtung Oberelchingen im Kreis Neu-Ulm unterwegs und prallte frontal gegen einen Baum.

Bei der Kollision wurde der Fahrer der Polizei zufolge eingeklemmt. Er war allein unterwegs. Später hinzugekommene Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto, er kam in ein Krankenhaus. Die Maybachstraße war während des Rettungseinsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (AZ)

