330 Tonnen schwerer Kran für das Ulmer Container-Terminal

Die wichtige Umschlaganlage soll dadurch deutlich mehr Waren bewältigen können als ohnehin schon. So viele Container werden dort im Jahr abgefertigt.

Das Container-Terminal in Dornstadt wächst weiter: Am Freitag ist dort bei laufendem Betrieb ein neuer, 45 Meter langer und 25 Meter hoher Portalkran aufgebaut worden, der bis August in Betrieb gehen soll. Schwerlastkräne bauten die 330 Tonnen schwere Anlage im laufenden Betrieb auf. Die Portalkrane überspannen die Schienen auf dem Terminal. Nun können Container mit drei derartigen Anlagen von Zügen auf Lastwagen gehoben werden – und umgekehrt.

Unter dem Dach der Deutschen Bahn AG werden nicht nur Schienenwege in Deutschland betrieben, sondern auch Container- und Kombiterminals - darunter das Terminal der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) Ulm. Es liegt zwischen Dornstadt und Beimerstetten im Ulmer Norden und wurde 2005 in Betrieb genommen. Rund um das Terminal entstehen in einem neuen großen Gewerbegebiet neue Logistikunternehmen. Die bisherige erfolgreiche Entwicklung des Standortes bewirkte einen starken Anstieg der intermodalen Verkehre, sodass nun die Erweiterung des Terminals ansteht. Bis August 2019 geht daher ein dritter Portalkran in Betrieb.

Container-Terminal Ulm wächst weiter

Die durchschnittliche Umschlagmenge von rund 100000 intermodalen Ladeeinheiten pro Jahr in Ulm kann dadurch nach Angaben der Deutschen Bahn auf 140000 bis 145000 Einheiten gesteigert werden. Intermodal bedeutet, dass die Waren mit mindestens zwei Verkehrsmitteln transportiert werden – hier Zug und Lastwagen. Durch den neuen Portalkran werde die wichtige Kombiverkehrs-Drehscheibe weiterentwickelt und nachhaltig ausgebaut, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Im Terminal Ulm arbeiten derzeit 30 Mitarbeiter von fünf bis 21 Uhr.

Über Schienen ist das Terminal an die Hauptstrecke Stuttgart-München angebunden. Mithilfe der Umfahrungsmöglichkeit innerhalb des Terminals können Züge von der Hauptstrecke die intermodalen Ladeeinheiten in den spitzenüberspannten Umschlaggleisen des Terminals direkt bereitstellen und abholen. Direkt an der Ausfahrt Ulm-West der A8 gelegen, ist das Terminal auch günstig über die Autobahn zu erreichen. Auch an die B10 ist das Terminal angebunden.

Mit einer durchschnittlichen Umschlagmenge von rund 2,2 Millionen intermodalen Ladeeinheiten pro Jahr setzt die DUSS, zu 75 Prozent Tochter der Deutschen Bahn, nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Euro in einem Geschäftsjahr um. Rund 570 Mitarbeiter kümmern sich in 23 bundesweiten Terminals um den reibungslosen Ablauf des Geschäfts. Das Unternehmen zählt zu den größten Terminalbetreibern in Deutschland. (az)