14:14 Uhr

36-Jähriger wird mit frisiertem Roller von Polizei in Senden erwischt

Anscheinend sind es nicht immer nur die Jugendlichen, die gerne am eigenen Fahrzeug herumschrauben, wie dieser Fall in Senden zeigt.

Während einer Streifenfahrt am Donnerstag ist einer Polizeistreife ein Rollerfahrer in der Bahnhofstraße in Senden aufgefallen. Laut der Polizei Senden fuhr der Fahrer auf dem Moped augenscheinlich schneller als die gesetzlich erlaubten 45 Stundenkilometer. Bei der Verkehrskontrolle gab der 36-jährige Fahrer dann zu, dass sein Roller etwa 60 Stundenkilometer schnell fahren würde.

Der Mann gibt zu, seinen Roller etwas aufgemotzt zu haben

Er gestand laut Polizei, das Kleinkraftrad frisiert zu haben. Um die tatsächliche Geschwindigkeit auf einem Rollenprüfstand zu überprüfen, nahmen die Beamten das Kleinkraftrad mit. Außerdem wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, da er keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen