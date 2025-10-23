Berufsinformationstag an der Mittelschule Weißenhorn

Icon vergrößern Eine Vielzahl von Betrieben präsentierte sich. Foto: Georg Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Vielzahl von Betrieben präsentierte sich. Foto: Georg Schmid

Kürzlich fand zum zweiten Mal der Berufsinformationstag BIT an der Mittelschule Weißenhorn statt. 37 Unternehmen aus verschiedenen Branchen – von Handwerk und Industrie bis Dienstleistung und Pflege – präsentierten sich in der Aula der Schule und in mehreren Klassenzimmern. Damit nahm die Zahl der Aussteller im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu.

Über 500 Schülerinnen und Schüler haben sich informiert.

Über 500 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Weißenhorn, der Realschule Weißenhorn, des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums, der Montessorischule Weißenhorn, der Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen sowie der Wilhelm-Busch-Schule Illertissen nutzten die Gelegenheit, sich über die Vielfalt der Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten in den Betrieben aus Weißenhorn, Roggenburg Pfaffenhofen sowie der näheren Umgebung zu informieren. Der Berufsinformationstag bot wieder eine wertvolle Plattform, um direkte Kontakte zu knüpfen und praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu gewinnen.

Veranstaltung soll nun jährlich stattfinden.

Für das leibliche Wohl sorgte eine Gruppe von engagierten Schülerinnen und Schülern aus den zehnten Klassen der Schule. Der Berufsinformationstag war ein großer Erfolg, wie zahlreiche positive Rückmeldungen von Schülern, Lehrkräften und Ausstellern zeigten. Aufgrund der großen Resonanz soll die Veranstaltung künftig jährlich stattfinden und weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung leisten.

