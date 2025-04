Schwäbische Grafikausstellung: In Senden gibt es wieder einiges zu sehen

Die Schwäbische Grafikausstellung in Senden gehört zu den Höhepunkten im Ausstellungskalender in der Region und das kann man getrost auch in diesem Jahr behaupten, da sie ihre 39. Auflage hat. Sehr unterschiedliche, auch einprägsame, mitunter zum Nachdenken anregende und künstlerisch ansprechende Werke sind seit Sonntag im Illertal-Forum (Bürgerhaus) zu bewundern. Wie die Vorsitzende des Kunstvereins Senden, Dorothea Grathwohl, den vielen Gästen bei der Vernissage berichtete, waren von 89 Künstlern und Künstlerinnen insgesamt 153 Arbeiten eingereicht worden, von denen nun 81 ausgestellt werden.

