394 Unterschriften für Erhalt der VR-Bank-Filiale in Gerlenhofen

Plus Was zwei Bürgerinnen aus Gerlenhofen in einem Gespräch mit Vertretern der Bank erreicht haben.

Lässt sich das Aus der VR-Bank-Filiale Gerlenhofen noch abwenden? Viele Bürger des Neu-Ulmer Stadtteils haben sich jedenfalls dafür eingesetzt. Jetzt wurde eine Liste mit 394 Unterschriften an den Vorstand der Genossenschaftsbank übergeben.

In diesem Zusammenhang fand ein Gespräch zwischen zwei Gerlenhofener Interessenvertreterinnen und der VR-Bank Neu-Ulm statt. Kreis- und Stadträtin Christiane Ade und die Gerlenhofener Kundin Ingrid Andes legten im Gespräch mit Franz Spiegler, Aufsichtsratsvorsitzender der VR-Bank Neu-Ulm, und Vorstandsmitglied Steffen Fromm ihre Argumente für den Erhalt der dortigen Geschäftsstelle dar.

Ohne VR-Bankfiliale: Wie kommen ältere Menschen künftig an ihr Geld?

Die beiden Bürgerinnen stellten dabei vor allem die Sorgen der älteren, nicht mehr mobilen Mitglieder und Kunden – insbesondere die Bargeldversorgung betreffend – heraus. Daraufhin gingen die Gremienvertreter der VR-Bank näher auf diese Bedenken ein und erläuterten die Gründe für die getroffenen Entscheidungen. Hierbei wurden in erster Linie das veränderte Kundenverhalten, die rückläufige Frequenz am Standort und die damit verbundenen überproportionalen Kosten für den Erhalt kleinerer Standorte transparent dargelegt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Spiegler wies zudem darauf hin, dass man neben den reinen Transaktionen und Frequenzen auch die Nähe zum nächsten größeren Standort berücksichtigen muss: „Sehr kleine Geschäftsstellen, die nur drei Kilometer von größeren Standorten entfernt liegen, lassen sich auf Dauer schlichtweg nicht mehr wirtschaftlich betreiben.“ Christiane Ade und Ingrid Andes werteten es zumindest als positiv, dass die betroffenen Beraterinnen weiterhin ihre „Heimat in der Bank“ haben werden und auch die bestehenden Kundenbeziehungen zu den Beraterinnen weitgehend nicht beeinträchtigt werden.

Ein starkes Votum gegenüber der VR-Bank

Die Initiatorin der Unterschriftenaktion, Ingrid Andes, ist sich der schwierigen Entscheidungslage der VR-Bank bewusst, stellte jedoch heraus: „Wir haben ein starkes Votum der Gerlenhofener Bürgerinnen und Bürger gegenüber der VR-Bank abgegeben. Ich hoffe darauf, dass sich zumindest in Sachen der Bargeldversorgung noch eine Lösung findet.“

Beide Gesprächsparteien waren sich darüber einig, dass hierzu noch nähere Überlegungen angestellt werden. Auf Betreiben der Gerlenhofener Mitglieder und Kunden konnten bereits erste Lösungen gefunden werden: Zum einen ist es in der örtlichen Bäckerei und demnächst auch in der Metzgerei möglich, bargeldlos mit der Bankkarte zu bezahlen. Zum anderen können Gerlenhofener VR-Bank-Kunden ab spätestens Mitte Dezember beim Einkauf in der Metzgerei am Kassenterminal kostenfrei Bargeld abheben. „Das ist eine gute Sache, wir erachten die Lösung aber noch nicht als ideal“, erklärte Christiane Ade. Einen weiteren Betrieb des bestehenden Geldautomaten schließt die VR-Bank mit Blick auf die Kosten aus. Gemeinsam möchte man aber noch an weiteren Möglichkeiten zur Verbesserung der künftigen Bargeldversorgung für die Kunden arbeiten. Gespräche mit Dritten wurden hierzu aufgenommen.

Die VR-Bank bleibt bei Schließungs-Plänen

Steffen Fromm betonte, dass die VR-Bank größtes Verständnis dafür habe, dass sich die Bürger so stark für den Erhalt ihrer Geschäftsstelle einsetzen, „dennoch hat sich an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen und Fakten, die uns zu diesem schwierigen Schritt bewogen haben, nichts geändert“. (az)

