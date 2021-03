06:00 Uhr

3D-Betondruck: Nach erstem Mehrfamilienhaus geht's in Weißenhorn weiter

Plus Fast alle Wohnungen des ersten gedruckten Mehrfamilienhauses in Wallenhausen sind reserviert. Der Bauherr packt den 3-D-Drucker in Kürze wieder aus.

Von Oliver Helmstädter

Nur wer ganz genau hinsieht, bemerkt den Unterschied. So ganz ohne Gerüst und mit den Fensterläden aus Massivholz sieht das erste gedruckte Mehrfamilienhaus auf dem Globus so aus, als wäre es ein ganz normaler Neubau für die Ortsmitte von Wallenhausen. Ein Hingucker sind zwar aus der Nähe die Wände aus grauen Würsten, die aus einer Art überdimensionaler Sahnetüte, von scheinbarer Geisterhand gesteuert, aufeinanderschichtet wurden. Schön. Aber optisch kaum spektakulär. Ein echter Hingucker hingegen soll in Weißenhorn entstehen.

Haus aus dem 3-D-Drucker: Nach Wallenhausen nun in Weißenhorn

Denn der Bauherr der Weltpremiere, die Firma Michael Rupp Bauunternehmung aus Pfaffenhofen, wird ihren Sitz nach Weißenhorn verlagern. Inklusive der neuen Tochter Rupp-Gebäudedruck. Der womöglich einzige Anbieter Europas von schlüsselfertigen Gebäuden aus dem Drucker wird, wie Geschäftsführer Fabian Rupp gegenüber unserer Redaktion erzählt, "eine Art Showroom" in der Benzstraße in Weißenhorn drucken. Insgesamt vier Millionen Euro investiere das Familienunternehmen in direkter Nachbarschaft zu Peri, jener Firma, die die Rupp-Brüder erst zum Häuserdruck brachte.

Aus anfänglicher Neugier der Rupps zur innovativen Technik wird nun eine Firma - mit teilweise gedrucktem, neuen Stammsitz. Nicht das gesamte Haus auf dem 14.000-Quadratmeter-Grundstück werde gedruckt, so Rupp. Aber der sichtbarste Teil: Im Foyer soll eine zehn Meter hohe und zehn Meter breite Wand entstehen, an der sich eine frei tragende Treppe entlang von Säulen und Stützen schlängeln soll. "Wir wollen damit zeigen was geht", sagt Rupp. Möglichst spektakulär soll es werden, doch die Planungen stecken noch in den Kinderschuhen. Für den Drucker sind spektakuläre Formen kein Problem, denn dem Drucker ist es egal, ob die Wände gerade oder gekrümmt sind. Baubeginn soll noch im Sommer dieses Jahres sein, der Bezug im Herbst oder Winter 2022.

Die Rupps sollten Tausende Wohnungen in Tunesien drucken

Nachdem wie berichtet das erste gedruckte Mehrfamilienhaus weltweit für Schlagzeilen sorgte, stand in der kleinen Firma in Pfaffenhofen das Telefon nicht mehr still. Eine kuriose Anfrage, an die sich Rupp erinnert: "Wir sollten 5000 Wohnungen in Tunesien drucken." Doch die Rupps lehnten fast alle Aufträge ab. Der Druck des Erdgeschosses des insgesamt 380 Quadratmeter großen Wohnhauses hat gerade einmal 22 Stunden gedauert. Nur zwei Personen bedienen den Drucker. Dieser druckt alle Betonmischungen mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde. Stein auf Stein - das war offenbar einmal. Das hatte in der ganzen Welt Erwartungen geweckt.









Das 3-D-Haus in Wallenhausen soll nicht das letzte derartige Projekt von Rupp gewesen sein. Bild: Alexander Kaya

Wie Fabian Rupp sagt, sei die Zeit noch nicht reif dafür, mit dem Häuserdruck in Konkurrenz zum Fertigbau zu treten. Denn noch ist etwa der Spezialbeton sehr teuer. Erst wenn die Nachfrage steigt, wird auch das Angebot steigen - und günstiger werden. Derzeit sieht Rupp, Meister im Maurer- und Betonbauerhandwerk, die Chancen des Betondrucks also eher in ungewöhnlicher Architektur. So wie sie in der Benzstraße in direkter Nachbarschaft zu Peri entstehen soll.

Peri aus Weißenhorn druckt bald in den USA ein Wohnhaus

Peri, der weltweit führende Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen, druckte noch vor Wallenhausen im nordrhein-westfälischen Beckum das erste Einfamilien-Wohnhaus Deutschlands. Und jetzt blickt das Unternehmen aus Weißenhorn in Sachen 3-D-Druck nach Übersee. Wie es auf Nachfrage im Unternehmen heißt, werde derzeit der Druck eines Wohnhauses im Mittleren Westen der USA geplant. Weitere Details will Peri-Sprecher Markus Woehl nicht nennen.





Weißenhorn - Wallenhausen - Druckhaus - Wohnhaus aus dem Drucker - Luftaufnahme - Drohne Bild: Alexander Kaya

Und Rupp rückt näher an die Firma, die den Betondruck in Deutschland erst auf die Baustellen brachte: Denn 2018 beteiligte sich das Unternehmen an der dänischen Firma Codod, dem weltweit führenden Hersteller von Betondruckern, und verkauft und vermietet seitdem diese. Die Rupps verhandeln mit Peri über den Kauf eines eigenen Betondruckers, denn der Drucker für das Mehrfamilienhaus in Wallenhausen war nur gemietet. Den ersten 3-D-Betondrucker überhaupt verkaufte Peri im vergangenen Jahr an die Firma Röser in Laupheim: zur Herstellung von Betonfertigteilen.

0 Bilder Bei Weißenhorn entsteht das erste Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Betondrucker auf dem Globus. Bild: Alexander Kaya

Hallo Weißenhorn, Servus Pfaffenhofen: Die Firma Rupp wird den Standort in der Remmeltshofener Dorfstraße aufgeben - entweder vermieten oder in Wohnraum zur Vermietung umbauen. So gut wie vermietet seien bislang drei der vier verfügbaren Wohnungen in Wallenhausen. Eine der fünf Wohnungen ist eine Musterwohnung, die künftig besichtigt werden kann. Drei Parteien aus Wallenhausen hätten sich Wohnungen reserviert. Unterschrieben seien die Mieterträge aber noch nicht. Wie zu Baubeginn versprochen, bekommen die 520 Einwohner das erste Zugriffsrecht auf die vier Wohnungen. "Am unteren Ende des Mietspiegels."

