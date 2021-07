Weißenhorn

17:30 Uhr

So lebt es sich im ersten gedruckten Mehrfamilienhaus in Wallenhausen

Innovativ Wohnen in Wallenhausen: Das Haus ist das erste Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Betondrucker – und gleichzeitig das größte jemals gedruckte Haus Europas.

Plus Im ersten gedruckte Mehrfamilienhaus in Wallenhausen sind die ersten Wohnungen bereits bezogen. Wie es darin aussieht und wo als nächstes Gebäude gedruckt werden sollen.

Von Oliver Helmstädter

Dass das neue Zuhause von Felix Jehle Wallenhausen weltweit zum Thema in Publikationen wie The Mandarin aus Australien oder Construction Kenya machte, ist nur im Schlafzimmer zu erahnen. Wie gerahmt ist hier hinter Glas die Struktur aus Betonwürsten des ersten gedruckten Mehrfamilienhauses in Europa - wenn nicht gar der Welt - zu sehen.

