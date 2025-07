4,6 Millionen Euro vom Land für die Sanierung des Ulmer Donaustadions

Dieses Schreiben hat am Montag für Freude im Ulmer Rathaus gesorgt: Baden-Württembergs Kultus- und Sportministerin Theresa Schopper sagt darin Oberbürgermeister Martin Ansbacher und Bürgermeisterin Iris Mann eine Finanzspritze des Landes in Höhe von 4,6 Millionen Euro für die umfassende Sanierung des Ulmer Donaustadions zu. In einer Mitteilung der Stadt heißt es dazu: „Mit dieser Unterstützung kann eines der wichtigsten sportlichen Zentren der Stadt umfassend modernisiert und zukunftssicher gestaltet werden.“

100 Jahr alt ist die Ulmer Sportstätte mittlerweile. Es wurde 1925 als Sportstätte für das Landesturnfest eröffnet und hat seitdem viele Veränderungen und Modernisierungen erlebt. Über die Zukunft des Stadions wurde zuletzt viel diskutiert, letztlich gründete die Stadt eine Arbeitsgruppe. Die wiederum hat in den vergangenen Monaten ein Konzept entwickelt, in dem es in erster Linie darum ging, die Interessen des SSV Ulm 1846 Fußball und des Hauptvereins SSV Ulm 1846 zusammenzubringen. Ergebnis: Die Leichtathletik-Laufbahn bleibt bestehen, auch Haupt- und Gegentribüne werden baulich nicht verändert. In den Kurven sollen zwei neue Tribünen gebaut werden, zuerst im Norden, später im Süden.

Die Stadt rechnet mit einem Kostenvolumen von 25 bis 30 Millionen Euro

Theresa Schopper sagt: „Das Donaustadion hat Strahlkraft, die weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Mit dem geplanten Ausbau wird es künftig möglich sein, sämtliche Disziplinen der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften an einem Ort auszutragen – ein Alleinstellungsmerkmal. Denn das ist aktuell bei keiner der Sportstätten in Baden-Württemberg möglich. Ich freue mich daher sehr, dass wir dieses herausragende Projekt mit einem substantiellen finanziellen Beitrag unterstützen können.“ Für die Stadt Ulm ist das Donaustadion weit mehr als eine Sportstätte – es ist ein zentraler Treffpunkt für die gesamte Bürgerschaft, für Breiten-, Leistungs- und Schulsport. Aus dem Rathaus heißt es: „Mit dem Umbau, der auch dank des Landeszuschusses möglich wird, sollen im Donaustadion wieder nationale und auch internationale Sportwettbewerbe stattfinden können. Damit wird das Stadion zu einem bedeutenden Standortfaktor für Ulm und die gesamte Region. Die aktuell in Planung befindlichen Sanierungen und Umbauten haben ein Kostenvolumen von rund 25 bis 30 Millionen Euro.“ Oberbürgermeister Martin Ansbacher betont: „Das Donaustadion ist ein Symbol für Zusammenhalt, sportliche Begeisterung und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Mit dieser Investition schaffen wir beste Bedingungen für unsere Sportlerinnen und Sportler – von der Schule bis zur internationalen Bühne.“

Das sagt Abteilungsleiter Gerhard Semler zur finanziellen Unterstützung

Bürgermeisterin Iris Mann sieht in der Förderung eine wichtige Anerkennung für das Engagement der Stadt: „Die Zusage des Landes ist nicht nur eine große Unterstützung, sondern auch ein Ergebnis unserer langjährigen und beharrlichen Arbeit. Wir haben viel Energie in die Planung, Vorbereitung und Förderanträge gesteckt. Umso mehr freuen wir uns, dass das Land diesen Einsatz anerkennt und den Weg für eine zukunftsfähige Sportinfrastruktur in Ulm ebnet.“ Gerhard Semler, Abteilungsleiter Bildung und Sport, ergänzt: „Mit der Sanierung des Donaustadions schaffen wir einen modernen Treffpunkt für Sport und Nachwuchs. Hier wachsen Talente, und große Wettkämpfe bringen unsere Stadt weit nach vorne.“

Am Donnerstag, 10. Juli, ist das Donaustadion dann erneut Diskussionsthema im Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats (ab 16 Uhr, Großer Sitzungssaal des Rathauses). Unter anderem geht es bei den Beratungen um eine mögliche Organisationsform des Stadionbetriebs sowie eine vorläufige Bauzeitenplanung.