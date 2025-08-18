40.000 Reisende pro Tag betroffen: Ulmer Hauptbahnhof wird für knapp vier Wochen komplett gesperrt

Für knapp vier Wochen geht am Ulmer Hauptbahnhof nichts mehr: Vom 13. Januar bis zum 6. Februar kommenden Jahres wird der Ulmer Hauptbahnhof komplett gesperrt. Das betrifft tausende Pendler, Schüler und Reisende täglich. Und das zu einer Zeit, in der es auch auf Ulms Straßen zu gravierenden Einschränkungen kommt: Die B10 aus Richtung Norden wird ab dem 29. November komplett gesperrt.

