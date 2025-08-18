Icon Menü
Ulm

40.000 Reisende pro Tag betroffen: Ulmer Hauptbahnhof wird für knapp vier Wochen komplett gesperrt

Die Technik des Stellwerks ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden – mit massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr.
Von Dominik Prandl
    Der Bahnverkehr am Ulmer Hauptbahnhof wird Anfang kommenden Jahres komplett lahmgelegt.
    Der Bahnverkehr am Ulmer Hauptbahnhof wird Anfang kommenden Jahres komplett lahmgelegt. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Für knapp vier Wochen geht am Ulmer Hauptbahnhof nichts mehr: Vom 13. Januar bis zum 6. Februar kommenden Jahres wird der Ulmer Hauptbahnhof komplett gesperrt. Das betrifft tausende Pendler, Schüler und Reisende täglich. Und das zu einer Zeit, in der es auch auf Ulms Straßen zu gravierenden Einschränkungen kommt: Die B10 aus Richtung Norden wird ab dem 29. November komplett gesperrt.

