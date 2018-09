15:10 Uhr

40 Menschen geraten vor Disco aneinander

In der Lessingstraße geht es rund. Doch nicht nur deswegen blickt die Neu-Ulmer Polizei auf ein Wochenende voller Gewalt zurück.

Den Anfang eines Wochenendes voller Aggressivität machte eine offenbar aufgebrachte Jugendgruppe vor der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Dort kam es nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einer Keilerei zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sechs unbekannte Jugendliche auf einen 15-Jährigen einer weiteren Personengruppe zugegangen sein und diesen ohne ersichtlichen Grund geschlagen haben.

Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Nachdem der Sachverhalt undurchsichtig ist, bittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, sich zu melden. Eine Spur der Zerstörung folgte: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Neu-Ulmer Innenstadt im Bereich der Schützenstraße, Bahnhofstraße, Johannisstraße, Friedenstraße und Eckstraße eine zweistellige Zahl von dort geparkten Autos und Motorrädern mutwillig beschädigt. Die genaue Schadensbilanz lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht genau beziffern, dennoch muss von einer höheren vierstelligen Schadenssumme ausgegangen werden. Aufgrund der Nähe der jeweiligen Tatorte wird derzeit von einem Zusammenhang der jeweiligen Taten ausgegangen. Der oder die bislang unbekannten Täter konnten unerkannt entkommen.

Mit geballten Fäusten und Messern gerieten dann mehrere Nachtschwärmer vor einer Diskothek aneinander. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Neu-Ulm nach eigenen Angaben zu einer Auseinandersetzung zwischen 40 Personen vor einer Disco in der Lessingstraße gerufen. Vor Ort konnten ausschließlich zwei Geschädigte angetroffen werden, die der Polizei zu Protokoll gaben, dass sie von mehreren Personen mit den Fäusten geschlagen worden seien. Des Weiteren habe einer der unbekannten Täter ein Messer gezogen und die Zwei bedroht. Nachdem die Fahndung ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei Neu-Ulm um Mithilfe aus der Bevölkerung. Telefon: (0731) 80130.

Mit einer Schlägerei auf offener Straße hatte die Polizei in Neu-Ulm dann am Samstag zu tun. Gegen 21.18 Uhr wurden zwei Männer in Neu-Ulm im Bereich der Ludwigstraße von drei bislang unbekannten Tätern angegangen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Gruppen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde auch ein Schlagwerkzeug verwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Einer der Geschädigten musste sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. Die unbekannten Täter konnten nur vage wie folgt beschrieben werden: Drei junge Männer um die 18 Jahre alt, vermutlich trug einer eine Trainingsjacke. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. (az)

