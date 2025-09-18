Icon Menü
400 Fälle von sexuellem Missbrauch an einem Mädchen: Der Angeklagte schweigt

Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Mann steht wegen 400 Fällen von sexuellem Missbrauch an einem Mädchen vor Gericht

Zu den Taten soll es unter anderem im Zuhause des Opfers im Landkreis Neu-Ulm gekommen sein. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.
Von Dominik Prandl
    Am Ulmer Landgericht hat der Prozess gegen einen 73-Jährigen begonnen, der ein Mädchen mindestens 400 Mal sexuell missbraucht haben soll.
    Zum ersten Verhandlungstermin am Ulmer Landgericht erschien der Angeklagte einfach nicht. Den Brief der Justiz hatte er einfach in den Postlauf zurückgegeben, mit durchgestrichenem Namen. Auch sein Verteidiger wusste nichts von seinem Verbleib. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen den sexuellen Missbrauch eines elf- beziehungsweise zwölfjährigen Mädchens vor. Und das in mindestens 400 Fällen in einem Zeitraum von zwei Jahren. Zu den Taten soll es vor rund 20 Jahren im nördlichen Landkreis Neu-Ulm wie auch in Ulm gekommen sein. Die Geschädigte begleitet den Prozess als Nebenklägerin.

