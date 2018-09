vor 32 Min.

41-Jähriger übernachtet in fremdem Auto

Ein Betrunkener hat am Wochenende in einem fremden Auto übernachtet. Nicht einmal er selbst konnte erklären, wie es dazu gekommen war.

In der Nacht auf Sonntag suchte sich ein 41-Jähriger in der vöhringer Uhlandstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw als Bleibe für die Nacht aus. Die 68-Jährige Fahrzeughalterin fand den Betrunkenen am nächsten Morgen und verständigte die Polizei.

Diese konnte nicht aufklären, wie der Mann in das Fahrzeug gelangt war. Das Auto wies keine Einbruchspuren auf und war möglicherweise nicht abgeschlossen. (lesa)

