5. Ponte Kammermusikfestival startet bald: Das steht auf dem Programm

Der Verein Ponte hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen neu für klassische Musik zu begeistern – vor allem auch die, die nicht zu den typischen Klassikhörern gehören. Die beiden jungen Pianisten David Aschof und Janis Pfeifer, die hinter Ponte stehen, setzen zudem verstärkt auf die Förderung von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern. Beim diesjährigen Ponte Kammermusikfestival gibt es erstmals eine Klavierakademie. Wer sich dabei durchsetzt, bekommt die Chance, zusammen mit dem Ponte-Kammermusikorchester ein Konzert zu gestalten.

