Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

5. Ponte Kammermusikfestival in Ulm startet bald: Das steht auf dem Programm

Ulm

5. Ponte Kammermusikfestival startet bald: Das steht auf dem Programm

Am 5. September geht es mit einem Klavierabend im Stadthaus los. Premiere beim diesjährigen Festival: Mit einer Sommerakademie fördert Ponte junge Musikerinnen und Musiker.
Von Franziska Wolfinger
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Konzert im Stadthaus beginnt am 5. September das diesjährige Ponte Kammermusikfestival. Auf dem Programm stehen dabei Werke von Franz Liszt.
    Mit einem Konzert im Stadthaus beginnt am 5. September das diesjährige Ponte Kammermusikfestival. Auf dem Programm stehen dabei Werke von Franz Liszt. Foto: David Aschof

    Der Verein Ponte hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen neu für klassische Musik zu begeistern – vor allem auch die, die nicht zu den typischen Klassikhörern gehören. Die beiden jungen Pianisten David Aschof und Janis Pfeifer, die hinter Ponte stehen, setzen zudem verstärkt auf die Förderung von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern. Beim diesjährigen Ponte Kammermusikfestival gibt es erstmals eine Klavierakademie. Wer sich dabei durchsetzt, bekommt die Chance, zusammen mit dem Ponte-Kammermusikorchester ein Konzert zu gestalten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden