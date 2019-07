vor 40 Min.

50 Jahre Priester: Festliche Feier für zwei Pater

Rainer Rommens und Thomas Handgrätinger wurden vor 50 Jahren geweiht. Zu ihrem goldenen Priesterjubiläum gibt es einen bewegenden Gottesdienst – und nettes Beisammensein.

Von Ralph Manhalter

Die „Große Roggenburgerin“ durfte mal wieder zeigen, welche Wucht und Vielfalt in ihr steckt. Wenn die monumentale Kirchenorgel nicht bei einem runden Doppeljubiläum zu ihrem vollen Einsatz kommt, wann dann?

Die beiden Pater Thomas Handgrätinger und Rainer Rommens, Priester des Prämonstratenserordens, erfuhren vor exakt 50 Jahren ihre geistliche Weihe im Dom zu Regensburg. Beiden gemeinsam war die Studienzeit in Innsbruck und das anschließende Noviziat im benachbarten Kloster Wilten. Der in Ulm geborene Handgrätinger wurde später zum Generalabt – dem ersten nach der Säkularisation – der Abtei Windberg nahe Straubing ernannt und hatte in seiner dortigen Tätigkeit erheblichen Einfluss auf die Wiederbelebung des Klosters Roggenburg. Ohne die Windberger „Mutter“ und ihre tatkräftige Unterstützung wäre Roggenburg nicht da, wo es heute ist, gab Hausherr Prior Pater Stefan Kling zu bedenken.

Fünzig Rosen zum Jubiläum

Dessen Vorgänger an der Spitze des Roggenburger Konvents, Rommens, stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Sein fast abgeschlossenes Geschichtsstudium gab er zugunsten einer geistlichen Laufbahn auf. Neben seiner Tätigkeit als Administrator in der oberpfälzischen Abtei Speinshart galt die Liebe des Seelsorgers dem klösterlichen Neubeginn in Roggenburg. Bereits 1982 zog er in die dortigen Gebäude ein, die sich zu jener Zeit noch in bedauernswertem Zustand befunden hatten.

Fünfzig Rosen vor dem Altar wiesen auf das goldene Jubiläum hin, zu welchem auch ranghohe Geistlichkeit angereist war. Zelebriert wurden die Feierlichkeiten mit der großartigen „messe solenelle“ des Komponisten Louis Vierne. Unterstützt vom örtlichen Kirchenchor unter der Leitung von Prior Pater Stefan, gestattete das Gehörte einen Einblick in die voluminöse Festlichkeit geistlicher Zelebration – dem Rahmen auf jeden Fall angemessen.

Nach der Feier geht es in den lauschigen Innenhof

Die Festpredigt wurde vom emeritierten Abt des Klosters Schlögl (Oberösterreich) Martin Felhofer gehalten. Bei den abschließenden Würdigungen durch den stellvertretenden Landrat Franz-Clemens Brechtel sowie den örtlichen Seelsorger Pater Johannes stand nochmals das Wirken der beiden Jubilare im Mittelpunkt.

Nach zwei Stunden einer wirklich bewegenden Feier standen den Teilnehmern wie den Besuchern allerdings Schweißperlen auf der Stirn, was Prior Pater Stefan zum Ausruf animierte: „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hab’ jetzt an Durscht!“ Nachdem die Sonne sich bereits hinter den ehrwürdigen Klostermauern gesenkt hatte, wurde auch dieses Bedürfnis gestillt: Im lauschigen Innenhof konnten die zahlreichen Besucher, Familienangehörigen sowie die Geistlichkeit das Jubiläum ausklingen lassen.