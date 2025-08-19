50 Jahre Iveco: Am Samstag wird im Magirus-Iveco-Museum Neu-Ulm gefeiert

Bereits im Juni wurde bei Iveco in Turin gefeiert, am Samstag folgt die Geburtstagsfeier im Neu-Ulmer Magirus-Iveco-Museum in der Dieselstraße: 1975 schlossen sich der italienische Fiat-Konzern und die Magirus-Deutz AG zur im Jahr zuvor gegründeten Kooperation einer neu gegründeten Iveco AG zusammen. Bei der Feier im Biergarten vor dem Neu-Ulmer Museum gibt es von zehn bis 16 Uhr neben Spezialitäten und zwanzig ausgestellten Fahrzeugen, die die Iveco-Geschichte von 1975 bis heute repräsentieren. Dazu kommen Museumsführungen und jede Menge Anekdoten aus 50 Jahren Entwicklungsgeschichte, die ehemalige Iveco-Mitarbeiter erzählen können.

