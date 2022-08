50 Jahre Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Zu Besuch im 17. Stock: Sie lebt im höchsten Wohnhaus des Landkreises ganz oben

Lokal Das Ulmer Münster, das Rathaus, die Donau – all das sieht Maike Jäger täglich durch ihre Fenster. Sie lebt in den obersten Etagen des Donaucenters.

Von Jonas Klimm

Es ist einer dieser warmen Sommertage in der Doppelstadt. Hektisch wuseln die Menschen über die Herdbrücke von einer Donauseite zur anderen, an den Flussufern sammeln sich junge Leute mit einem Eis oder dem vorgezogenen Feierabendbier. Im Hintergrund arbeiten Restauratoren an der Instandhaltung des Ulmer Münsters. Klangvoll untermalt wird das alltägliche Geschehen von den vorbeifahrenden Autos und Motorrädern. Weit darüber, im 17. Stock des Donaucenters, wirken die Menschen wie Figuren auf einem Spielbrett, vom Verkehr ist kaum noch etwas zu hören. Hier wohnt Maike Jäger – sie ist die am höchsten lebende Person im Landkreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

