Der württembergische Landesposaunentag feiert seinen 50. Geburtstag. Das vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg veranstaltete Großevent bringt im Abstand von zwei Jahren jeweils tausende Bläserinnen und Bläser nach Ulm. In diesem Jahr werden zum Jubiläum am 28. und 29. Juni rund 6.000 Musiker mit ihren glänzenden Instrumenten erwartet. Ulm soll ein Wochenende lang klingen.

