vor 21 Min.

50er-Bar Swobsters zieht in die Innenstadt

Swobsters macht in der Frauenstraße 113 dicht. Doch der Pächter hat in neue bester Lage neue Location

Nach fast zehn Jahren machte die 50er Jahre Kneipe Swobsters am Samstag dicht. Doch Sebastian „Swob“ Swoboda hatte am Ende der mehrtägigen Abschiedsparty in der Frauenstraße 113 eine gute Nachricht parat: „Die Adresse ändert sich eigentlich nur in der Zahl.“ Im Herbst will der Gastronom und Gitarrist der Band The Bombs nämlich in der Frauenstraße 17 neu eröffnen. Hier empfing bis vor wenigen Tagen die „Fifty Fifty Bar“ noch Gäste. Die Betreiber der in den vergangenen anderthalb Jahren auf Cocktails und Spirituosen spezialisierten klassischen Bar im amerikanischen Stil begründen das Aus auf Facebook mit einer „beruflichen Veränderung“. Vor der „Fifty Fifty Bar“ war hier die "Sucasa Bar“ zu finden. Doch auch das 2017 gestartete barmäßige Comeback des bekannten Ulmer Nachtclubs war nur eine kurze Episode. Lesen Sie auch: Ulmer Gaststätte unter Druck

Längerfristig soll sich das Swobsters in der Ulmer Innenstadt etablieren. Ein „super Laden“ sagt, Swoboda über die Immobilie. Zwei Stockwerke stehen zur Verfügung. Im Herbst soll Eröffnung sein.

Stil einer "50er Jahre Tiki-Bar" soll bleiben

Das bisher erfolgversprechende Alleinstellungsmerkmal will Swoboda von der Ulmer Oststadt ins Zentrum mitnehmen: „50er Jahre Tiki-Bar“ bleibt das Motto. So stehen die Chancen gut, dass „Alley and the Gators“, die Band, die vor zehn Jahren das Swobsters eröffnete und am Samstag zu später Stunde den Schlusspunkt in der Frauenstraße 113 setzte, auch zur Eröffnung in der Hausnummer 17 aufspielt. Gastronomisch geht es offenbar auch in der Frauenstraße 113 weiter. Zumindest will nach den Informationen von Swoboda der neue Hausbesitzer höchstpersönlich hier ein Restaurant betreiben. Damit bleibt eine Tradition in der Frauenstraße 113 entgegen ersten Befürchtungen erhalten. Denn Swoboda wurde seitens des Vermieters wie berichtet im Zuge einer Kernsanierung der Pachtvertrag gekündigt. Die Adresse „Frauenstraße 113“ hat in Nachtschwärmerkreisen einen guten Klang: Zu Beginn der 1980er Jahre wurde hier das „113“ gegründet, das sich zu einem Studententreff und Szenelokal entwickelte - und über viele Umwege zum Swobster’s wurde.