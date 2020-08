vor 46 Min.

52-Jähriger stirbt beim Absturz eines Segelflugzeuges im Kreis Neu-Ulm

Nahe dem Weißenhorner Ortsteil Emershofen (Kreis Neu-Ulm) ist am Freitagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Unterallgäu, ist tot.

Beim Absturz eines Segelflugzeuges ist am Freitagabend ein 52-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist das Segelflugzeug mit einem kleinen Zweisitzer-Motorflugzeug zusammengestoßen. Der Pilot des Motorflugzeuges konnte auf dem nahegelegenen Flugplatz Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) notlanden, er blieb, wie auch die weitere Person in seinem Flugzeug, unverletzt.

Das Segelflugzeug aber stürzte in einen Acker des Weißenhorner Ortsteils Emershofen ab. Der Pilot starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis Unterallgäu.

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 52-Jährigen aus dem Kreis Unterallgäu. Bild: Wilhelm Schmid

"Strahlender Sonnenschein": Die Ursache für den Zusammenstoß über Emershofen ist noch unklar

Wieso die Flugzeuge zusammenstießen, blieb zunächst unklar. Der Himmel sei klar gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei der dpa. "Es war strahlender Sonnenschein". Start- und Zielort der beiden Flugzeuge seien noch unbekannt, hieß es.

Auch in der Nacht sollten Beamte der Kriminalpolizei an der Unfallstelle ermitteln. Zudem wurde nach Angaben des Polizeisprechers ein Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) erwartet. Ob der abgestürzte Flieger noch in der Nacht oder tagsüber am Samstag geborgen wird, stand am späten Freitagabend noch nicht fest. (AZ, dpa)

