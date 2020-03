07.03.2020

52 neue Wohnungen entstehen

17-Millionen-Bau in Wiblingen

Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) baut an der Kemptener Straße 15 und Im Wiblinger Hart 4 in Ulm-Wiblingen einen Neubau aus zwei Baukörpern. Die UWS investiert 17 Millionen Euro in den Bau der beiden Wohnanlagen mit 52 Wohnungen. Im Zuge einer Nachverdichtung entstehen anstelle eines ehemaligen Parkdecks und eines Garagenhofes 52 Mietwohnungen und eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen.

UWS-Geschäftsführer Frank Pinsler zeigte sich aber überzeugt, dass die Bauvorhaben nach ihrer Fertigstellung eine Bereicherung für das gesamte Quartier sein werden. Attraktive Wohnungen mit einem anspruchsvollen Energiestandard würden das bereits bestehende Angebot in Wiblingen hervorragend ergänzen. Die optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in unmittelbarer Nähe mache die neuen Wohnungen zudem attraktiv. Pinsler betonte, dass mit Innenentwicklungsprojekten wie in Wiblingen knappes Bauland genutzt werden kann und dadurch ein Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet werde. Die fertiggestellten Wohnungen werden voraussichtlich Ende des Jahres durch die UWS vermietet. (az)

