Weißenhorn 555. Geburtstag: Kreisspitalstiftung versprüht beim Schnapszahl-Jubiläum Optimismus

Erst ein Festakt, dann die Action: Die älteste Sozialeinrichtung im Landkreis wird 555. Am Jubiläumstag in Weißenhorn zeigen ihre Fachbereiche, was sie drauf haben.