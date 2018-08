05:59 Uhr

60 Jahre Ehe: Humor und gute Laune sind ihr Erfolgsgeheimnis

Überraschung für Antonie und Sebastian Zwerger an der Haustüre: Sendens Zweiter Bürgermeister Josef Ölberger (links) überbringt Glückwünsche.

Antonie und Sebastian Zwerger aus Ay feiern Diamantene Hochzeit. Bürgermeister Josef Ölberger gratuliert.

Von Roland Furthmair

Die Überraschung zur Diamantenen Hochzeit ist gelungen: Das 60-jährige Ehejubiläum wollten Sebastian und Antonie Zwerger in Senden-Ay ganz bescheiden im Kreise ihrer engsten Familie mit Tochter Manuela und den Enkelinnen feiern.

Umso größer war die Freude über den überraschenden Antrittsbesuch des stellvertretenden Bürgermeisters Josef Ölberger, der die Glückwünsche der Stadt Senden und ein Geschenk an die persönlich bekannten Jubilare überbrachte. „Ich habe euch als Ehepaar stets bewundert. Meist gleich angezogen bei unseren Festen und immer alles gemeinsam unternommen“, so der Sendener Bürgermeister.

Während der Trauung donnerte es

Der 81-jährige Sebastian Zwerger hat unzählige Sprüche und humorvolle Bemerkungen parat – „Kennst du Zwerger, hast du Ärger“ ist nur einer davon. Humor und gute Laune sind das Erfolgsgeheimnis der beiden – auch nach sechs Jahrzehnten gemeinsamen Lebensweges.

„Zur Hochzeit am 2. August 1958 gab es während der Trauung ein gewaltiges Gewitter und als der Pfarrer andächtig bemerkte, dass es auch in der Ehe mal krachen kann, gab es einen Megadonnerschlag – da konnte ich mich vor Lachen nicht mehr halten“, erinnert sich die damals 21-jährige Antonie Zwerger an die kirchliche Zeremonie.

Als „Lehrmädchen für alles“ verdiente sie im Haushalts- und Gastronomiebereich damals 20 Mark im Monat. „Als ich in die Industrie gewechselt habe, konnte ich es kaum fassen, ganze 300 Mark monatlich zu bekommen.“ Als Briefträgerin schaffte sie es sogar bis in den Beamtenstatus.

Die Eheleute sind gerne in ferne Länder gereist

Als das Paar 1968 aus dem Ries nach Senden zog, spezialisierte sich Sebastian Zwerger als Kachelofen-Fliesenleger. In vielen Verbänden und Berufsgruppen war er Landesvorsitzender, Vorstandsmitglied, im Prüfungsausschuss und zudem noch in zahlreichen Vereinen in verantwortungsvollen Positionen tätig. Im Jahr 2000 wurde der 81-Jährige mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die weite Welt haben die Eheleute ebenso bereist, zweimal waren sie in Australien und Hawaii, haben Kanada und Neuseeland gesehen, waren in Amerika und Singapur. Jetzt reichen Tagesausflüge mit dem Auto. „Meine Frau ist das Navi und sagt, wo es lang geht – dummerweise hat die auch noch immer recht“, schmunzelt der Ehemann.

Das Kontra lässt nicht lange auf sich warten: „Dafür braucht sein Auto weder vorne noch hinten Piepser, dem reichen die Angstschreie der Passanten.“ Dann stoßen alle Feiernden auf weitere fünf lustige Jahre bis zum nächsten Ehejubiläum an.

