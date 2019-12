vor 46 Min.

600 Klagen gegen VW in der Region

Wegen des Abgasskandals hat das Landgericht Memmingen viel zu tun. Ein Mann hatte nun Erfolg

Von Werner Mutzel

Freude und Genugtuung bei Anwälten und ihren Mandanten, juristische Nüchternheit hingegen auf der Seite des Memminger Landgerichts und des Oberlandesgerichts (OLG) München. Rechtsanwalt Christian Bous aus Babenhausen jedenfalls freut sich mit seinen Mandanten, die wegen des Abgasskandals gegen VW klagen, über ein viel beachtetes Urteil des OLG München.

Das verurteilte nämlich in zweiter Instanz den VW-Konzern zur Zahlung von Schadenersatz. Geklagt hatte der Besitzer eines Audi Q3 aus Günzburg vor dem Memminger Landgericht. Die Klage wurde zunächst – wie bisher auch alle anderen einschlägigen Klagen – von der zuständigen Kammer abgewiesen. Wesentliche Begründung in diesem Fall: VW sei der falsche Beklagte, da es sich um einen Audi handle.

Dieses Urteil des Memminger Landgerichts wurde nun aufgehoben. „Das Blatt wendet sich jetzt hin zu einer verbraucherfreundlichen Rechtsprechung“, ist sich Christian Bous sicher. Das OLG urteilte nun: VW sei der Hauptverantwortliche des Abgasskandals und der unzulässigen Abschalteinrichtungen. Dies gelte auch für andere Fabrikate, in denen der berüchtigte Motor der Baureihe EA189 eingebaut wurde. Die Audi AG als Konzernschwester von VW hätte sich am betrügerischen Inverkehrbringen der Fahrzeuge beteiligt und die Käufer nicht über den Mangel informiert. Das OLG München spricht im Urteil vom 15. Oktober von einer „vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung“ durch den VW-Konzern.

Seit 2016 sind beim Memminger Landgericht gut 600 Klagen gegen den VW-Konzern eingegangen. Mittlerweile wurden 360 Verfahren durch ein Urteil erstinstanzlich abgeschlossen. Die Memminger Richter wiesen sämtliche Klagen ab und verneinten einen Schadenersatzanspruch.

Spätestens durch den „Hinweisbeschluss“ des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe (BGH) mehren sich allerdings bundesweit Urteile von anderen Landgerichten und Oberlandesgerichten, die eine betrügerische Absicht des VW-Konzerns bejahten und einen Schadenersatzanspruch festgestellt haben.

Das Landgericht Memmingen befindet sich mit seiner Rechtsprechung jedoch in Einklang mit vielen anderen Gerichten, die ebenfalls den Klagen gegen VW nicht stattgegeben haben. Jürgen Brinkmann ist Vizepräsident des Memminger Landgerichts und leitet selbst eine der beiden zuständigen Zivilkammern. Das OLG-Urteil sei intensiv ausgewertet worden, erzählt er. In vergleichbaren Fällen werde man natürlich die obergerichtliche Rechtsprechung beachten. Aber er sagt auch: „Es gibt keinen Automatismus aufgrund der OLG-Entscheidung. Die zuständige Kammer hat in richterlicher Unabhängigkeit jeden Einzelfall zu prüfen und dann zu entscheiden.“ Brinkmann sieht das Münchner Urteil nicht als juristische Ohrfeige. „Die Erkenntnislage und damit die Rechtsprechung entwickeln sich fort und wir haben die Weisheit nicht gepachtet“, urteilt er in eigener Sache.

Wenig überraschend stößt das Münchner Urteil in der Rechtsabteilung des Konzerns auf wenig Gegenliebe. Ein VW-Sprecher bezeichnete das Urteil als falsch und kündigte Revision beim Bundesgerichtshof an. Genau darauf hoffen mittlerweile viele Juristen: eine Grundsatzentscheidung des BGH und ein Ende der bundesweit uneinheitlichen Rechtsprechung. Strittig ist im Übrigen auch die Frage, inwieweit der Kläger tatsächlich eine Nutzungspauschale für die Dauer des Fahrzeuggebrauchs akzeptieren muss. Aus Sicht vieler Rechtsanwälte wird das Münchner Urteil auch die 430000 Kläger stärken, die sich der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen und des ADAC gegen VW vor dem OLG Braunschweig angeschlossen haben.

Beim Memminger Landgericht sind unterdessen derzeit noch 200 einschlägige Verfahren offen. Jeden Monat kommen im Schnitt 20 weitere hinzu. Viele Juristen gehen davon aus, dass eine Klage gegen VW wegen drohender Verjährung spätestens zum Jahresende 2019 dem zuständigen Landgericht vorliegen muss.

