Bauarbeiter von Baggerschaufel am Kopf getroffen

Ein 61 Jahre alter Bauarbeiter am Freitagmittag ist auf einer Baustelle in der Schützenstraße in Neu-Ulm von einer Baggerschaufel getroffen worden. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Trotzdem wurde der Mann zur weiteren medizinischen in Krankenhaus gebracht.
Der 61-Jährige befand sich bei Tiefbauarbeiten in einer Baugrube. Ein 37-jähriger Baumaschinenführer übersah dies und traf den älteren Bauarbeiter mit der am Bagger angebrachten Schaufel am Kopfes. (AZ)
