61-jähriger Bauarbeiter in Neu-Ulm von Baggerschaufel am Kopf getroffen

Neu-Ulm

Bauarbeiter von Baggerschaufel am Kopf getroffen

Ein Baumaschinenführer übersieht den anderen Mann, der in einer Baugrube in der Schützenstraße in Neu-Ulm arbeitet. Der kommt mit leichten Verletzungen davon.
    Bei einem Arbeitsunfall ist ein Bauarbeiter verletzt worden.
    Bei einem Arbeitsunfall ist ein Bauarbeiter verletzt worden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Ein 61 Jahre alter Bauarbeiter am Freitagmittag ist auf einer Baustelle in der Schützenstraße in Neu-Ulm von einer Baggerschaufel getroffen worden. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Trotzdem wurde der Mann zur weiteren medizinischen in Krankenhaus gebracht.

    Der 61-Jährige befand sich bei Tiefbauarbeiten in einer Baugrube. Ein 37-jähriger Baumaschinenführer übersah dies und traf den älteren Bauarbeiter mit der am Bagger angebrachten Schaufel am Kopfes. (AZ)

