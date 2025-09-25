Vier Probentage - ein glänzender Auftritt

Icon vergrößern 63 Jugendliche begeisterten als BJBO im Sendener Bürgerhaus Foto: Justin Maier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 63 Jugendliche begeisterten als BJBO im Sendener Bürgerhaus Foto: Justin Maier

Es waren nur vier Tage, an denen das Bezirksjugendblasorchester Neu-Ulm, kurz BJBO, für sein jährliches Konzert geprobt hat. Unter Leitung von Franziska Kolb haben 63 Jugendliche am Probewochenende ihren Auftritt vorbereitet und eine famose Leistung hingelegt.

Orchester bot im Illertal-Forum ein abwechslungsreiches Programm

Dass die Probenphase nur wenige Tage dauert, gehört beim Neu-Ulmer BJBO dazu. Es ist ein Projektorchester, das sich aus Nachwuchsmusikern des ASM-Musikbezirks neun zusammensetzt. 2023 trat es erstmals auf und feierte gleich den ersten musikalischen Erfolg. Heuer hatten sich erneut genug Jungmusikanten gemeldet: Jugendliche und junge Erwachsene übten vorab die bereitgestellten Stücke und kamen dann zu intensiven Proben zusammen. Im Sendener Illertal-Forum präsentierten sie ein kurzweiliges Programm. Die Moderation übernahm informativ und amüsant Gaby Fischer. Die Klangfülle des Orchesters zeigte sich schon zu Beginn bei „Shibuya Scramble Crossing“, einem Werk des Japaners Satoshi Yagisawa, das die Lebendigkeit der berühmten Shibuya-Kreuzung in Tokyo wachruft.

„Barbies World“ kam noch zusätzlich ins Programm.

Spielfreudig und lebhaft musiziert die Suite aus der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ von Hans Zimmer, während die britische Beinahe-Hymne „I vow to thee“ ernst und getragen erklang. Mit „Opening“ hatte sich das Ensemble einen imposanten Konzertmarsch ausgesucht und ein Werk von Michael Brown kurz entschlossen zusätzlich ins Programm genommen: „Barbies World“ wurde zum mitreißenden Knaller. „Children of Sanchez“ von Chuck Mangione spielte das Orchester schwung- und temperamentvoll. Eric Idles Hit „Always look in the bright side of life” bildete das Finale. Das Publikum erklatschte Zugaben: Den Radetzky-Marsch und die launige Polka „Ein Leben lang“. Dirigentin Franziska Kolb plauderte am Ende aus dem Nähkästchen: Das Vorhaben BJBO sei wie eine Poker-Partie: Noten besorgen, ohne zu wissen, wer am Ende mitspielt. Dass das Risiko sich lohnt und erneut eine begabte Truppe entstanden ist, hat das Orchester mit diesem Auftritt ein weiteres Mal bewiesen.

