70 Prozent fleischlose Kost: Die Nachfrage in den Mensen rund um Ulm überrascht

Das Studierendenwerk Ulm freut sich über ein gutes Ergebnis in einem Peta-Ranking zu veganer Kost: Die Mensa in der Universität Ulm hat dabei vier von fünf Blättern verliehen bekommen. Keine Rolle im Ranking spielte dabei, wie viele vegane Gerichte vor Ort wirklich bestellt werden. Doch die Zahlen des Studierendenwerks Ulm sind erstaunlich: Die Nachfrage nach veganen und vegetarischen Gerichten liegt bei gut 70 Prozent der verkauften Essen.

Im vergangenen Wintersemester wurden an den Hochschulen in Ulm, Biberach, Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd knapp 136.000 fleischlose Gerichte und gut 55.000 Essen mit Fleisch vom Studierendenwerk Ulm verkauft. Das im Sommersemester meistverkaufte Gericht in der Mensa der Universität Ulm waren mit durchschnittlich 485 Portionen pro Verkaufstag vegetarische Dinkel-Käsespätzle für 4,05 Euro. Zu den beliebtesten veganen Gerichten gehörte etwa Köttbullar aus Weizenprotein mit Rahmsoße, Kartoffelpüree und Preiselbeeren für 4,30 Euro.

Auch in der veganen Woche werden Fleisch und Fisch angeboten

„Der Speiseplan wird von Semester zu Semester durch ein Team von fünf Köchen weiterentwickelt“, erklärt das Studierendenwerk. „Neben Klima- und Gesundheitsaspekten spielen dabei natürlich die Präferenzen der Studierenden eine zentrale Rolle.“ Jeder Gast könne sich frei für ein Gericht entscheiden – ob mit oder ohne Fleisch. Zwar möchte man eine vegane Woche anbieten, doch werde dabei das Thema vegane Ernährung lediglich in den Vordergrund gestellt – Fisch und Fleisch gebe es dennoch zur Auswahl. „Wir setzen uns für eine nachhaltige Ernährung ein, haben aber keinen Erziehungsauftrag. Die Zufriedenheit aller Kundinnen und Kunden ist uns ein Anliegen“, betont das Studierendenwerk.

„Die Mensa in der Universität Ulm des Studierendenwerks Ulm hat sich im Vergleich zum Vorjahresranking um einen Punkt verbessern können“, erklärt die Tierrechtsorganisation Peta zum Ergebnis der vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands. „Jeden Tag gibt es dort mindestens ein veganes Hauptgericht. Hinzu kommen Vor- und Nachspeisen sowie pflanzliche Beilagen und eine Auswahl an veganen Snacks.“ Die Tierrechtsorganisation ist insgesamt mit den Ergebnissen der Mensen zufrieden und kommt zu dem Schluss, „dass die vegane Ernährung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“.

Fleischlose Kost sei gut, um Treibhausgasemissionen zu senken

Das Studierendenwerk Ulm weist auf den Speiseplänen nicht nur die Nährwertangaben aller Gerichte, sondern auch deren CO₂-Fußabdruck aus. „Eine vegane oder vegetarische Ernährung kann, abgesehen von ethischen und Gesundheitsaspekten, ganz erheblich zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen“, so das Studierendenwerk. Außerdem wolle man „allen Studierenden ein attraktives Mittagessensangebot machen. Dazu ist auch ein veganes Angebot erforderlich“.