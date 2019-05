13:00 Uhr

72-Stunden-Aktion: Jugend verschönert zwei Rastplätze

Wanderer profitieren im Roggenburger Ortsteil Schießen von einer Aktion der örtlichen Katholischen Landjugend. Auch in Weißenhorn wurde fleißig gewerkelt.

In drei Tagen etwas Nützliches schaffen: An der bundesweiten Aktion „72 Stunden – uns schickt der Himmel“ haben sich am Wochenende auch Jugendliche aus dem Roggenburger Ortsteil Schießen beteiligt. Die örtliche katholische Landjugend hatte es sich zur Aufgabe gemacht, von Freitag bis Sonntag zwei Rastplätze für Wanderer zu verschönern. Der erste befindet sich am Triebweg, wo eine Kiesfläche mit neuen Sitzgelegenheiten samt einer Panoramaliege gebaut wurde.

KLJB-Ortsvorsitzender Maximilian Gerstlauer berichtete: „Die Bänke waren mit der Zeit verkommen. Das erneuern wir und wollen auch rundherum klar Schiff machen“. Das galt ebenso für den Rastplatz am Osterbachwanderweg in Richtung Schleebuch. Dort sollten unter anderem eine Treppe wiederhergerichtet und alte Sitzgelegenheiten erneuert werden. Bürgermeister Mathias Stölzle war schon beim Start am Freitag hocherfreut über die Aktion: „Ich bin begeistert, dass die KLJB Schießen hier etwas Bleibendes für die Gemeinde schafft“, lobte er.

Insektenhotels für Weißenhorner Kindergärten

Das fertige Ergebnis nahmen am Sonntag etwa 50 Interessierte bei einer kleinen Wanderung in Augenschein. Die Bänke und die Gestaltung der Umgebung kamen sehr gut an. Maximilian Gerstlauer bedankte sich bei allen Sponsoren, denn die Jugendlichen haben viel Unterstützung aus dem Ort erhalten: Unter anderem wurden sie von Metzger und Bäcker während der Bauphase mit Wurstsemmeln versorgt und erhielten Grillwurst zum Verkauf am Sonntag. Mit den Einnahmen können sie ihre Unkosten, etwa fürs Baumaterial, decken. Auch der Bürgermeister freute sich: „Die Aktion hat auch den guten Zusammenhalt im Dorf gezeigt“, sagte er. „Es sieht großartig aus.“

Ebenfalls an der 72-Stunden-Aktion beteiligt hat sich die katholische junge Gemeinde Weißenhorn. In Zusammenarbeit mit den Ministranten entstanden Insektenhotels für die Kindergärten St. Maria, St. Christophorus und den städtischen Kindergarten Nord. (ahoi, az)

