vor 16 Min.

750.000 Euro Schaden bei Mehrfamilienhaus-Brand in Ulm

In Ulm musste die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Sicherheit bringen.

In der Nacht zum Montag ist in Ulm ein Mehrfamilienhaus abgebrannt. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude, verletzt wurde niemand.

Ein Mehrfamilienhaus ist in Ulm in Flammen aufgegangen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte.

Demnach sind in dem Haus im Stadtteil Gögglingen-Donaustetten 20 Menschen gemeldet, von denen sich den Angaben zufolge zwölf bei Ausbruch des Feuers im Haus befanden. Alle konnten in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Haus gebracht werden, wie es hieß. Sie würden in einem Gemeindehaus betreut und versorgt, sagte der Sprecher.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf 750.000 Euro. (dpa)

